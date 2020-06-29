ВЦИОМ: Поправки в конституцию за четыре дня поддержали 76% опрошенных россиян

Поправки в Конституцию РФ за четыре дня голосования поддержали 76% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. Об этом свидетельствуют данные опубликованного ВЦИОМом экзитпола.

Специалисты опрашивали участников голосования на выходе из 800 избирательных участков в 25 субъектах РФ. Респондентам предлагалось анонимно рассказать о том, как они проголосовали — за или против поправок к конституции. В исследовании приняли участие 163 тысячи человек. Из них рассказали о своём выборе 70,6% избирателей, 29,4% отказались от ответа.

— Среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказалось 76% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМа, 23,6% ответивших на вопрос россиян, — сообщают аналитики.