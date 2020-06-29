Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

ВЦИОМ: Поправки в конституцию за четыре дня поддержали 76% опрошенных россиян

В исследовании общественного мнения приняли участие чуть более 163 тысяч человек.

62
Post cover

Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Поправки в Конституцию РФ за четыре дня голосования поддержали 76% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. Об этом свидетельствуют данные опубликованного ВЦИОМом экзитпола.

Специалисты опрашивали участников голосования на выходе из 800 избирательных участков в 25 субъектах РФ. Респондентам предлагалось анонимно рассказать о том, как они проголосовали — за или против поправок к конституции. В исследовании приняли участие 163 тысячи человек. Из них рассказали о своём выборе 70,6% избирателей, 29,4% отказались от ответа.

Среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказалось 76% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМа, 23,6% ответивших на вопрос россиян, — сообщают аналитики.

25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию. Граждане страны могут воспользоваться возможностью проголосовать по поправкам в основной закон до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Ранее главный педиатр столицы подчеркнул, что электронное голосование является самым удобным и безопасным в условиях эпидемии. Врач считает, что такой формат необходимо использовать и в будущем.

Выбор редакции

Loading...