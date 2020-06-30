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На Камчатке и Чукотке стартовал основной день голосования по поправкам к конституции

Участки проработают до 20:00 по местному времени, затем начнётся подсчёт голосов.

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EPA / YURI KOCHETKOV

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе открылись избирательные участки для голосования по поправкам к конституции.

Они продолжат работу до 20:00 по местному времени, после чего начнётся подсчёт голосов.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Заключительный и основной день состоится 1 июля. 30 июня завершилось электронное голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области с 25 июня. Этой функцией сегодня воспользовался мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что попытки взлома не повлияли на ход электронного голосования.

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