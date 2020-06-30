Собянин проголосовал по поправкам онлайн: Это комфортно, безопасно и надёжно

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Прямо там градоначальник тоже отдал свой голос, используя электронную систему.

- Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный, удобный, безопасный и надежный способ голосования, - заявил он журналистам.

Собянин отметил, что онлайн-голосование пользуется популярностью у москвичей, наблюдается высокая явка. Он выразил надежду, что в финальный день голосования 1 июля всё пройдёт так же успешно. Мэр поблагодарил Общественную палату Москвы, общественный штаб по наблюдению за выборами и членов УИК, которые обеспечивают голосование семь суток подряд.

- На них свалилась, конечно, огромная работа, вообще несопоставимая с тем, что было при прежних голосованиях. Эти семь дней - огромный марафон, они, конечно, совершают просто героический поступок, - сказал Собянин.