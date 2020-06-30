Собянин проголосовал по поправкам онлайн: Это комфортно, безопасно и надёжно

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Прямо там градоначальник тоже отдал свой голос, используя электронную систему.
- Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный, удобный, безопасный и надежный способ голосования, - заявил он журналистам.
Собянин отметил, что онлайн-голосование пользуется популярностью у москвичей, наблюдается высокая явка. Он выразил надежду, что в финальный день голосования 1 июля всё пройдёт так же успешно. Мэр поблагодарил Общественную палату Москвы, общественный штаб по наблюдению за выборами и членов УИК, которые обеспечивают голосование семь суток подряд.
- На них свалилась, конечно, огромная работа, вообще несопоставимая с тем, что было при прежних голосованиях. Эти семь дней - огромный марафон, они, конечно, совершают просто героический поступок, - сказал Собянин.
Напомним, в России идёт уже шестой день голосования по поправкам в конституцию. Оно стартовало 25 июня и завершится завтра вечером, 1 июля. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут отдать свой голос онлайн. По данным на 14:00, явка на электронное голосование в столице превысила 91,4%.