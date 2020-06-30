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Президент Абхазии проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Аслан Бжания обладает двойным гражданством — он гражданин Республики Абхазия и гражданин России.

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Президент Абхазии Аслан Бжания. Фото © Администрация Президента Республики Абхазия

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Для этого политик отправился в расположенный в Посольстве РФ в Сухуме избирательный участок. В голосовании также приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб, которые тоже имеют двойное гражданство с РФ.

Это значимое мероприятие. Я абсолютно уверен, что изменения в Конституции России направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан РФ. Мы считаем своим долгом принять участие, — сказал он журналистам.

Посол России в Сухуме Алексей Двинянин поблагодарил руководство республики и отметил готовность провести голосование для россиян, постоянно проживающих в республике. Основной день голосования по поправкам к Конституции РФ в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела российского посольства в Сухуме.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции. Граждане страны могут воспользоваться возможностью проголосовать по поправкам к основному закону до 1 июля включительно. Ранее ФОМ раскрыл данные экзитполов. Согласно им, более 78% россиян поддержали поправки к конституции.

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