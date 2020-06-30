Президент Абхазии проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Для этого политик отправился в расположенный в Посольстве РФ в Сухуме избирательный участок. В голосовании также приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб, которые тоже имеют двойное гражданство с РФ.

— Это значимое мероприятие. Я абсолютно уверен, что изменения в Конституции России направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан РФ. Мы считаем своим долгом принять участие, — сказал он журналистам.

Посол России в Сухуме Алексей Двинянин поблагодарил руководство республики и отметил готовность провести голосование для россиян, постоянно проживающих в республике. Основной день голосования по поправкам к Конституции РФ в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела российского посольства в Сухуме.