"Беспрецедентный опыт". Эксперты из Сербии и Белоруссии высоко оценили организацию общероссийского голосования

Международные наблюдатели сочли организацию общероссийского голосования по поправкам к конституции при неблагоприятной эпидемиологической обстановке уникальной и очень эффективной. Эксперт из Белоруссии, директор Центра современных социальных технологий Сергей Лущ имел возможность оценить ситуацию на московских и петербургских избирательных участках, и, на его взгляд, Россия стала примером для других стран по части того, как реанимировать политический и избирательный процесс после коронавирусной "спячки".

— Процесс проходит транспарентно, в условиях открытости и доступности, — комментирует наблюдатель. — Высокий уровень мер, предпринятых в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией. Это и санитарная обработка помещений, и замер температуры избирателей, поэтому можно сказать, что это беспрецедентный опыт проведения голосований в условиях пандемии. Во многих странах мира политическая жизнь практически замерла, а это может иметь свои последствия.

Похожей точки зрения придерживается и наблюдатель из Сербии, депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк. По её словам, и то, как обеспечена безопасность избирателей, и тот факт, что каждый россиянин может сделать свой выбор, заслуживают самой высокой оценки.

— Не могу сказать, что я этого не ожидала, но я очень хотела воочию увидеть все меры, предпринятые для проведения мероприятия. Даже сегодня при посещении участка мы удостоверились, что люди с ограниченными возможностями могут сделать свой выбор, что очень-очень важно, — отметила она.