Профессор заявила о важности поправок к конституции для предотвращения искажения роли России в истории

Председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева заявила о недопустимости фальсификации истории, умаления значения подвига советского народа при защите Отечества. В этой связи профессор считает важным внесение поправок к Конституции РФ, направленных на предотвращение искажения роли России в истории.
— Та фальсификация истории, которую мы наблюдаем, особенно от наших зарубежных коллег, это стало особенно очевидно, когда идут разговоры об итогах Второй мировой войны, она недопустима. Потому что объективной история должна быть всегда. И дети, и взрослые эту объективную историю должны знать. Я всегда говорю, что без прошлого нет настоящего и будущего. И наше прошлое — это прошлое нашей страны, которым мы гордимся. У него были разные периоды, но это история нашей страны, нашего народа, и здесь не может быть никаких изменений, — заявила она Лайфу.
Доктор исторических наук пояснила, что внесение соответствующих поправок к конституции "обеспечит невозможность каких-либо манёвров в сторону фальсификации тех или иных важнейших событий".
Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции. Граждане страны могут воспользоваться возможностью проголосовать по поправкам к основному закону до 1 июля включительно. Ранее ФОМ раскрыл данные экзитполов. Согласно им, более 78% россиян поддержали поправки к конституции.
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