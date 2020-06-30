Профессор заявила о важности поправок к конституции для предотвращения искажения роли России в истории

— Та фальсификация истории, которую мы наблюдаем, особенно от наших зарубежных коллег, это стало особенно очевидно, когда идут разговоры об итогах Второй мировой войны, она недопустима. Потому что объективной история должна быть всегда. И дети, и взрослые эту объективную историю должны знать. Я всегда говорю, что без прошлого нет настоящего и будущего. И наше прошлое — это прошлое нашей страны, которым мы гордимся. У него были разные периоды, но это история нашей страны, нашего народа, и здесь не может быть никаких изменений, — заявила она Лайфу.