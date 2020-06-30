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ФОМ раскрыл данные экзитполов: более 78% россиян поддержали поправки к конституции

Эти цифры актуальны на вечер 29 июня.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Большинство избирателей (78,2%) поддержали поправки к конституции и лишь 21,2% проголосовали против. Такие данные экзитполов обнародовал фонд "Общественное мнение". 26,6% респондентов отказались отвечать на вопрос о своём выборе, а 0,6% сообщили, что испортили бюллетень, передаёт РБК.

Как уточнила представитель ФОМ, начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина, эти цифры актуальны на вечер 29 июня. Выборка включает 800 избирательных участков в 35 субъектах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего в опросе приняло участие более 35 тысяч россиян.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало в России 25 июня. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией было решено дать россиянам возможность проголосовать в течение недели, до 1 июля включительно. Жители Москвы и Нижегородской области также могут сделать это онлайн.

Ранее сообщалось, что уже более миллиона человек приняли участие в электронном голосовании по поправкам.

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