Сторонник Навального поджёг шатёр для голосования в Подольске

В подмосковном Подольске мужчина ночью поджёг шатёр для голосования по поправкам к конституции. Действия злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения, благодаря чему полиции удалось оперативно вычислить поджигателя. Им оказался 35-летний местный житель Артём Брагин. Свой поступок он объяснил тем, что якобы был пьян.

Мужчину подозревают ещё и в вандализме — порче памятников героям Великой Отечественной войны. Свою вину он в этом отрицает. Однако в его квартире правоохранители нашли баллончики с краской, похожие на те, что использовались для осквернения монументов.

В ходе анализа соцсетей задержанного оперативники выяснили, что мужчина является сторонником блогера Алексея Навального. Кроме того, не чужда ему экстремистская праворадикальная тематика.