Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

ВЦИОМ сообщил о растущей активности избирателей на голосовании по поправкам

При этом большинство респондентов считают, что самый загруженный день на участках будет завтра.

22
Post cover

Фото © EPA

В России выросло количество желающих принять участие в голосовании по поправкам к конституции. При этом большинство россиян считают, что ЦИК и Роспотребнадзор приняли более чем достаточные меры для гарантирования санитарной безопасности на избирательных участках. Это следует из результатов исследования ВЦИОМа.

Те, кто планируют посетить избирательные участки, считают меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности избирателей, скорее достаточными (74%) или даже избыточными (9%). О том, что предпринятых мер недостаточно, сообщают 7% тех, кто декларирует участие в голосовании, — говорится в публикации.

Отмечается, что число желающих проголосовать выросло в два раза с 22 июня, а половина из них уже приняла участие в волеизъявлении. И хотя о предварительном голосовании с 25 по 30 июня знают 88% россиян, большинство опрошенных (70%) считают, что наибольший поток избирателей будет зафиксирован в основной день — 1 июля.

Также выяснилось, что в целом о голосовании по поправкам знает подавляющее большинство россиян — 92%. Из них 94% знают и тонкости самого процесса. Также ВЦИОМ выяснил, что для большинства желающих проголосовать основной причиной их решения является беспокойство за будущее своей семьи.

— Для большинства планирующих голосовать, участие в голосовании — это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи (66%) и возможность повлиять на будущее нашей страны, своё будущее и будущее своей семьи (73%), — отмечается в сообщении ведомства.

Накануне Лайф рассказывал, что, по данным ВЦИОМ, поправки в Конституцию РФ за четыре дня общероссийского голосования поддержали 76% опрошенных россиян.

Выбор редакции

Loading...