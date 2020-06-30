ВЦИОМ сообщил о растущей активности избирателей на голосовании по поправкам

В России выросло количество желающих принять участие в голосовании по поправкам к конституции. При этом большинство россиян считают, что ЦИК и Роспотребнадзор приняли более чем достаточные меры для гарантирования санитарной безопасности на избирательных участках. Это следует из результатов исследования ВЦИОМа.

— Те, кто планируют посетить избирательные участки, считают меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности избирателей, скорее достаточными (74%) или даже избыточными (9%). О том, что предпринятых мер недостаточно, сообщают 7% тех, кто декларирует участие в голосовании, — говорится в публикации.

Отмечается, что число желающих проголосовать выросло в два раза с 22 июня, а половина из них уже приняла участие в волеизъявлении. И хотя о предварительном голосовании с 25 по 30 июня знают 88% россиян, большинство опрошенных (70%) считают, что наибольший поток избирателей будет зафиксирован в основной день — 1 июля.

Также выяснилось, что в целом о голосовании по поправкам знает подавляющее большинство россиян — 92%. Из них 94% знают и тонкости самого процесса. Также ВЦИОМ выяснил, что для большинства желающих проголосовать основной причиной их решения является беспокойство за будущее своей семьи.

— Для большинства планирующих голосовать, участие в голосовании — это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи (66%) и возможность повлиять на будущее нашей страны, своё будущее и будущее своей семьи (73%), — отмечается в сообщении ведомства.