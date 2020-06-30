Глава ЦИК заявила, что предложенные поправки к конституции не требуют референдума

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что предложенные к конституции поправки не требуют референдума или созыва конституционного собрания, поэтому их принятие на всероссийском голосовании законно.

Она сообщила, что изменения не затрагивают базовые первую, вторую и девятую главы, и подчеркнула, что в действующем основном законе вообще нет понятия референдума, оно было принято специальным законом позднее.

— Те поправки, которые президент предложил, — это был небольшой пакет сначала. Если затрагиваются они (1-я, 2-я и 9-я главы. — Прим. Лайфа), то фактически это новая конституция. Поскольку они не были затронуты — не было основания для процедуры запуска референдума, — пояснила Памфилова в эфире Первого канала.

Она добавила, что закон о созыве Конституционного собрания при изменении базовых глав до сих пор не принят. В этом случае они либо остаются в неизменном виде, либо члены собрания пишут основной закон заново, затем одобряют его двумя третями участников, а потом уже решают, либо принимать новый вариант самостоятельно, либо выносить на всенародное голосование.