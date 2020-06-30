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"У нас есть долг". Познер напомнил о важности голосования по поправкам к конституции

По словам журналиста, 2020 год ознаменован двумя важными событиями, у которых есть общая черта: о них говорят люди, которые в этом не разбираются.

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Фото © Instagram / Познер Online

Телеведущий Владимир Познер напомнил россиянам о важности голосования по поправкам к конституции и отметил, что это долг каждого гражданина.

Познер напомнил, что текущий год ознаменован двумя важнейшими событиями — глобальной пандемией коронавируса и общероссийским голосованием. У обоих, по его мнению, есть общая черта: о них говорят люди, которые в этом не разбираются.

Телеведущий уточнил, что о поправках рассуждают те, кто их даже не читал, и привёл в пример диалог с женщиной, которую считает интеллигентной, с высшим образованием. Она была уверена, что в конституцию предлагается внести всего три поправки, и очень удивилась, узнав, что на самом деле их 206. При этом она имела собственное мнение об изменениях.

Познер также пояснил, как он понимает лозунг "Это наша страна!", размещённый на плакатах во многих городах России.

Так ведь правда — это наша страна! И коль скоро это наша страна, то у нас всё-таки есть долг — голосовать. Голосовать так, как мы хотим, так, как мы думаем, — правильно. Но именно голосовать. Иначе получается, что непонятно, чья это страна? заключил журналист.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции, оно продлится до 1 июля включительно. Накануне сообщалось, что явка превысила 37%.

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