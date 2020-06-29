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Глава ВЦИОМ назвал наиболее важные для россиян поправки к конституции

По словам Фёдорова, желание проголосовать зависит в большей степени от возраста, чем от региона проживания.

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Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил, что социальные и патриотические блоки поправок к конституции наиболее важны для россиян.

Два главных блока: социальный и патриотический. Первый — про МРОТ, индексацию пенсий, бесплатное медицинское обслуживание. Патриотический — про приоритет конституции над международными договорами и соглашениями, запрет вести переговоры об отчуждении территории, запрет чиновникам иметь иностранную собственность, пояснил он в интервью "Известиям".

Фёдоров добавил, что о политических поправках граждане тоже знают, но говорят о них только после наводящих вопросов.

Также глава ВЦИОМ отметил, что ключевую роль в желании проголосовать играет возраст. Молодёжь не склонна делать выбор и определяться, а старшее поколение относится к изменениям более серьёзно и готово отдать свой голос. Что касается территориальных различий, то здесь чем меньше административная единица, тем больший процент жителей готовы пойти на голосование. А вот мегаполисы, Москва и Санкт-Петербург, демонстрируют обратную ситуацию, впрочем, этот тренд развивается уже на протяжении 30 лет.

Ранее сообщалось, что уже более миллиона человек приняли участие в электронном голосовании по поправкам.

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