Глава ВЦИОМ назвал наиболее важные для россиян поправки к конституции

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил, что социальные и патриотические блоки поправок к конституции наиболее важны для россиян.

— Два главных блока: социальный и патриотический. Первый — про МРОТ, индексацию пенсий, бесплатное медицинское обслуживание. Патриотический — про приоритет конституции над международными договорами и соглашениями, запрет вести переговоры об отчуждении территории, запрет чиновникам иметь иностранную собственность, — пояснил он в интервью "Известиям".

Фёдоров добавил, что о политических поправках граждане тоже знают, но говорят о них только после наводящих вопросов.

Также глава ВЦИОМ отметил, что ключевую роль в желании проголосовать играет возраст. Молодёжь не склонна делать выбор и определяться, а старшее поколение относится к изменениям более серьёзно и готово отдать свой голос. Что касается территориальных различий, то здесь чем меньше административная единица, тем больший процент жителей готовы пойти на голосование. А вот мегаполисы, Москва и Санкт-Петербург, демонстрируют обратную ситуацию, впрочем, этот тренд развивается уже на протяжении 30 лет.