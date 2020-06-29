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Уже более миллиона человек приняли участие в электронном голосовании по поправкам

До окончания этого этапа остаётся менее 30 часов, он завершится 30 июня в 20:00 мск.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Более миллиона человек проголосовали по поправкам к Конституции РФ дистанционно. Об этом рассказал глава общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.

В дистанционном электронном голосовании приняло участие более одного миллиона человек. [Явки] 100% не будет, — сказал Массух.

Напомним, проголосовать онлайн могут только жители Москвы и Нижегородской области, заявления на такой способ голосования подали около миллиона москвичей (из них уже 873,3 тысячи сделали свой выбор) и почти 140 тысяч нижегородцев.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила уже 37,2%. По данным ЦИК, свой голос уже отдали 40 415 883 россиянина.

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