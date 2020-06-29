Руководитель "Молодёжки ОНФ" проголосовал по поправкам в конституцию

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Руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В избирательном участке он признался, что поставил в бюллетене галочку в графе "за".

— Эти поправки обеспечивают конституционные гарантии развития нашей страны, конституционные гарантии целостности нашей страны. И ещё, наверное, потому, что в этих поправках отражается человеческий код, культурный код развития государства российского, — объяснил свой выбор Кастюкевич.