Руководитель "Молодёжки ОНФ" проголосовал по поправкам в конституцию

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Руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В избирательном участке он признался, что поставил в бюллетене галочку в графе "за".
— Эти поправки обеспечивают конституционные гарантии развития нашей страны, конституционные гарантии целостности нашей страны. И ещё, наверное, потому, что в этих поправках отражается человеческий код, культурный код развития государства российского, — объяснил свой выбор Кастюкевич.
Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила уже 37,2%. По данным ЦИК, свой голос уже отдало 40 415 883 россиянина.