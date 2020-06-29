"Я за мир". В Курской области 96-летний ветеран ВОВ проголосовал по поправкам в конституцию

В Курской области 96-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Иван Пучков проголосовал по поправкам в конституцию. Процедуру организовали прямо в его доме.

Ветеран отметил, что всегда участвовал во всех выборах и сегодняшнее голосование для него не менее важное. Ведь Конституция РФ — это закон, по которому строится жизнь страны на десятилетия. Иван Пучков гордится тем, что мир, который его поколение завоевало 75 лет назад, до сих пор сохранён и Россия живёт без войны.

— Чтобы так было и на грядущие века, не надо забывать историю. Я за мир, справедливость, достойную жизнь людей. За Россию, которая мне очень дорога, потому что кровь за неё проливали. Теперь судьба страны в руках молодых, пусть они не забывают об этом, — приводит его слова паблик "Слово народа". Черемисиново в соцсети "ВКонтакте".