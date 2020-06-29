"Я исполнил свой долг гражданина". Джефф Монсон проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Бывший боец смешанных единоборств (ММА), а ныне депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
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— Я исполнил свой долг гражданина России. А тем, кто ещё не сделал этого, скажу: всегда активно участвуйте в жизни своей страны, — сказал именитый спортсмен.
Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию. Граждане страны могут воспользоваться возможностью проголосовать по поправкам в основной закон до 1 июля включительно. Поправки в конституцию за четыре дня поддержало 76% опрошенных россиян.
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