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Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила 37%

Благодаря разведению во времени процесс стал комфортным как для избирателей, так и для членов избиркомов.

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Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила 37,2%. Согласно данным Центризбиркома, свой голос уже отдало 40 415 883 россиян.

37% проголосовавших — это огромное количество человек. Разведение во времени позволило проводить голосование в комфортных условиях и для избирателей, и для членов комиссии, — заявил на пресс-конференции зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он уточнил, что в большинстве регионов голосуют в стационарных УИК, меньше — в придомовых. Предложенные ЦИК форматы голосования очень востребованы.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию. Граждане страны могут воспользоваться возможностью проголосовать по поправкам в основной закон до 1 июля включительно. Поправки в конституцию за четыре дня поддержало 76% опрошенных россиян.

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