Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила 37%

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила 37,2%. Согласно данным Центризбиркома, свой голос уже отдало 40 415 883 россиян.

— 37% проголосовавших — это огромное количество человек. Разведение во времени позволило проводить голосование в комфортных условиях и для избирателей, и для членов комиссии, — заявил на пресс-конференции зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он уточнил, что в большинстве регионов голосуют в стационарных УИК, меньше — в придомовых. Предложенные ЦИК форматы голосования очень востребованы.