"За будущее детей". Гендиректор КамАЗа проголосовал по поправкам в конституцию

Генеральный директор компании "КамАЗ" Сергей Когогин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По его мнению, изменения в основном законе страны формируют наше будущее, поэтому они особенно важны для подрастающего поколения. Он призвал всех принять участие в голосовании, притом сделать это досрочно, чтобы 1 июля посвятить больше времени своей семье.

— Обращаюсь к нашим горожанам и родным камазовцам: примите участие в голосовании — это очень важно для каждого из нас. Раз уж у нас есть такая возможность проголосовать досрочно — сделайте это досрочно. А 1 июля у вас появится возможность посвятить этот день своим детям, семье. Ради них мы и голосуем за изменения в конституции, за будущее страны, за будущее наших детей, — отметил он.