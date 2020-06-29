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Председатель Партии за справедливость заявил о важности поправок к конституции

Он отметил, что положение о территориальной целостности никому не даст "оторвать от России хотя бы кусочек".

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Председатель Партии за справедливость Владимир Пономаренко заявил, что ждал тот день, когда Конституция РФ будет дополнена важнейшими политическими и социальными положениями. По его мнению, документ когда-то приняли не в самых благоприятных для страны условиях и только новые поправки помогут сберечь территориальную целостность России. Для политика это особо важное положение, так как он много лет прослужил на Дальнем Востоке.

Мы много лет боролись против малейших поползновений по отделению части Южных Курил, а наша партия была одним из инициаторов переименования так называемых спорных островов. И вот сегодня есть шанс раз и навсегда закрыть этот вопрос. Будут меняться правительства и президенты, но новое положение конституции просто физически не даст никому возможности оторвать от России хотя бы кусочек, — отметил председатель Партии за справедливость.

Новые конституционные нормы, связанные с преемственностью нравственных и духовных традиций и ценностей, тоже играют важную роль, добавил Пономаренко. Ведь российская молодёжь должна сберечь историческую память, равно как и гордость за свою страну.

Чрезвычайно важными поправками, по мнению политика, являются те, которые определяют новые социальные гарантии людям, защиту человека и труда. Это и норма об оплате труда, которая должна быть не менее величины прожиточного минимума. И качественная медицина, реально доступная всем без исключения гражданам страны. И сохранение природного богатства, которое сегодня порой транжирится без оглядки на будущие поколения.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции. Граждане страны могут воспользоваться возможностью проголосовать по поправкам в основной закон до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Поправки за четыре дня поддержало 76% опрошенных россиян.

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