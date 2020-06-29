Председатель Партии за справедливость заявил о важности поправок к конституции

Председатель Партии за справедливость Владимир Пономаренко заявил, что ждал тот день, когда Конституция РФ будет дополнена важнейшими политическими и социальными положениями. По его мнению, документ когда-то приняли не в самых благоприятных для страны условиях и только новые поправки помогут сберечь территориальную целостность России. Для политика это особо важное положение, так как он много лет прослужил на Дальнем Востоке.

— Мы много лет боролись против малейших поползновений по отделению части Южных Курил, а наша партия была одним из инициаторов переименования так называемых спорных островов. И вот сегодня есть шанс раз и навсегда закрыть этот вопрос. Будут меняться правительства и президенты, но новое положение конституции просто физически не даст никому возможности оторвать от России хотя бы кусочек, — отметил председатель Партии за справедливость.

Новые конституционные нормы, связанные с преемственностью нравственных и духовных традиций и ценностей, тоже играют важную роль, добавил Пономаренко. Ведь российская молодёжь должна сберечь историческую память, равно как и гордость за свою страну.

Чрезвычайно важными поправками, по мнению политика, являются те, которые определяют новые социальные гарантии людям, защиту человека и труда. Это и норма об оплате труда, которая должна быть не менее величины прожиточного минимума. И качественная медицина, реально доступная всем без исключения гражданам страны. И сохранение природного богатства, которое сегодня порой транжирится без оглядки на будущие поколения.