В ЦИК РФ сообщили о преднамеренной попытке дважды проголосовать по поправкам в Израиле

На избирательных участках, созданных для российских граждан, находящихся сейчас в Израиле, зафиксирована попытка проголосовать подряд четыре раза. По данным ЦИК РФ, сделано это было группой граждан умышленно и по предварительному сговору. В связи с чем решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 142 УК РФ "Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования". Об этом в ходе брифинга заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

— Я хотел бы сделать собственный вывод: государство не создаёт систему, которая могла бы быть использована самим государством для искажения результатов голосования. Но, как мы видим, любая созданная система имеет зоны, позволяющие нарушить правила путём совершения преступлений, — заявил Булаев.