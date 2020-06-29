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В ЦИК РФ сообщили о преднамеренной попытке дважды проголосовать по поправкам в Израиле

Как отметили в ведомстве, пытавшихся умышленно нарушить закон привлекут к уголовной ответственности.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба ЦИК России

На избирательных участках, созданных для российских граждан, находящихся сейчас в Израиле, зафиксирована попытка проголосовать подряд четыре раза. По данным ЦИК РФ, сделано это было группой граждан умышленно и по предварительному сговору. В связи с чем решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 142 УК РФ "Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования". Об этом в ходе брифинга заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Я хотел бы сделать собственный вывод: государство не создаёт систему, которая могла бы быть использована самим государством для искажения результатов голосования. Но, как мы видим, любая созданная система имеет зоны, позволяющие нарушить правила путём совершения преступлений, — заявил Булаев.

Ранее Мосгоризбирком назвал размер штрафа за попытку дважды проголосовать по поправкам в конституцию. По данным ведомства, нарушителю придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей. Наказание грозит и члену комиссии, если он выдал повторный бюллетень умышленно.

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