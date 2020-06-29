Жители отдалённых островов Псковской области проголосовали по поправкам в конституцию — видео

В России уже несколько дней продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Однако в силу географических особенностей страны добраться до избирателей в отдалённых районах — задача не из лёгких. Так, в Псковской области сотрудникам выездной избирательной комиссии приходится передвигаться на катере между островами для того, чтобы местные жители имели возможность отдать свой голос.

Процесс волеизъявления осложняется ситуацией с коронавирусом и мерами борьбы с ним. При надомовом голосовании необходимо соблюдать все санитарные меры: специальный костюм, защитная маска, перчатки и безопасное расстояние. При уличном голосовании соблюдаются аналогичные меры, однако сотрудникам УИК не нужно обходить каждого избирателя. Такое голосование организовали в деревне Борисовичи Псковской области.

— Прям душу греет: не надо идти по горячей температуре по городу, можно подойти в любое время в течение дня, открытая территория, соблюдаться будут все правила санитарной безопасности, — рассказала жительница ближайшего дома в беседе с Informpskov.ru.