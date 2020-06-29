Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин проголосует по поправкам к конституции на избирательном участке

Когда и где это произойдёт, в Кремле пока не уточнили.

25
Post cover

Фото © ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании по поправкам к конституции на избирательном участке, а не онлайн. О том, где и как это произойдёт, в Кремле сообщат дополнительно.

Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску своё здоровье и здоровье окружающих, — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Путин в маске и перчатках.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила уже 37,2%. По данным ЦИК, свой голос уже отдало 40 415 883 россиянина.

Выбор редакции

Loading...