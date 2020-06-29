Путин проголосует по поправкам к конституции на избирательном участке

Президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании по поправкам к конституции на избирательном участке, а не онлайн. О том, где и как это произойдёт, в Кремле сообщат дополнительно.

— Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску своё здоровье и здоровье окружающих, — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Путин в маске и перчатках.