Путин проголосует по поправкам к конституции на избирательном участке

Президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании по поправкам к конституции на избирательном участке, а не онлайн. О том, где и как это произойдёт, в Кремле сообщат дополнительно.
— Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску своё здоровье и здоровье окружающих, — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Путин в маске и перчатках.
Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила уже 37,2%. По данным ЦИК, свой голос уже отдало 40 415 883 россиянина.