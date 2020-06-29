Песков прокомментировал попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию

Кремль не сомневается в том, что ЦИК устранит все проблемы и разъяснит ситуацию после случаев, когда некоторые россияне смогли дважды принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Если поступают сигналы о каких-то проблемах или несовершенствах, которые не могут указывать на общий фон легитимности, не сомневаюсь, что ЦИК будет принимать меры по внесению ясности в этой ситуации и там, где необходимо — по внесению корректировок, улучшению методов работы, — считает Песков.

Он добавил, что вопрос об ответственности россиян за повторное голосование в Кремле решаться не будет, так как там не хотели бы вмешиваться в ситуацию. Песков также отметил, что если целью таких экспериментов являлось совершенствование избирательной системы, то в этом нет ничего плохого.