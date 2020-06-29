"Наташа, мы всё уронили". Политолог сравнил провал попыток оппозиции дискредитировать голосование с мемом про котиков

Данные экзитполов, согласно которым поправки в конституцию за четыре дня поддержало 76% опрошенных россиян, стали свидетельством тотального провала оппозиции, пытающейся дискредитировать общероссийское голосование по конституции. Об этом в беседе с Лайфом заявил известный политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
Он отметил, что большинство россиян изначально поддерживали поправки, поэтому Кремль больше брал во внимание не количественные, а качественные показатели: чтобы процесс голосования проходил без скандалов, без различных вбросов и фальсификаций. По словам Матвейчева, власти бессмысленно было бы "играть краплёными картами, когда все козыри и так на руках".
— Количественный показатель имеет значение только один — это сравнение с референдумом 1993 года. Тогда, напомню, явилось 54%, а проголосовало за конституцию 58%. Вот любые цифры, которые выше этих, полностью и абсолютно удовлетворяют Кремль, — указал политолог.
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Оппозиции в таком случае не остаётся ничего другого, кроме как попыток дискредитировать процесс. По словам Матвейчева, они то пытаются вбрасывать фейки, которые не подтверждаются независимыми наблюдателями, то раздувают из мухи слона, рапортуя о мелких нарушениях или недочётах, то пытаются играть за счёт мифического "несоблюдения" санитарных норм, но всё бесполезно.
— У них и стратегия голосования против поправок провалилась и стратегия бойкота провалилась, всё что можно провалилось... Знаете, как в ролике про котов: "Наташа, мы всё обвалили", — заключил Матвейчев.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в конституцию стартовало в России 25 июня. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией было решено дать россиянам возможность проголосовать в течение недели, до 1 июля включительно. Жители Москвы и Нижегородской области также могут сделать это онлайн. По данным ВЦИОМа, за четыре дня голосования поправки поддержало 76% опрошенных россиян.