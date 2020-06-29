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Лайф публикует видео с моментом взрыва в жилом доме в Москве

По предварительным данным, в квартире мог взорваться бытовой газ.

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В распоряжении Лайфа появилось видео момента взрыва в жилом доме на улице Проходчиков в Москве. Взрывная волна накрыла двор обломками здания, которые попали на людей и припаркованные поблизости машины.

По данным источника Лайфа в экстренных службах города, двух жителей верхних этажей госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом". По предварительной информации, причиной взрыва стал бытовой газ.

Как ранее сообщал Лайф, огонь охватил четыре квартиры. Сейчас пожар локализован на площади 150 кв. метров.

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