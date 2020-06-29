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Россияне — о голосовании по поправкам в конституцию: Этих изменений мы ждали давно

Лайф спросил у жителей разных городов нашей страны, почему для них было важно пойти на избирательный участок.

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В России пятый день идёт голосование по поправкам в конституцию. Избирательные участки по всей стране открыты с 8:00 до 20:00 до 1 июля включительно. Лайф узнал у жителей Читы, Уфы, Красноярска и Саратова, почему для них важно отдать свой голос.

По словам опрошенных нами россиян, от поправок зависит будущее страны и граждан. Все они сходятся во мнении, что этих изменений люди ждали давно.

Доверяем своему государству, верим ему, надеемся на лучшее, что будет ещё лучше у нас, — рассказала жительница Уфы.

Считаю, что эти поправки нужны, что многих изменений народ очень давно ждал, — добавил житель Красноярска.

Были и те, кто выбрал графу "против". Они аргументировали свой выбор тем, что за поправки предлагается голосовать пакетно (либо за все, либо против всех), а с частью изменений они были не согласны.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила уже 37,2%. По данным ЦИК, свой голос уже отдало 40 415 883 россиянина.

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