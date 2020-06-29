Россияне — о голосовании по поправкам в конституцию: Этих изменений мы ждали давно

В России пятый день идёт голосование по поправкам в конституцию. Избирательные участки по всей стране открыты с 8:00 до 20:00 до 1 июля включительно. Лайф узнал у жителей Читы, Уфы, Красноярска и Саратова, почему для них важно отдать свой голос.

По словам опрошенных нами россиян, от поправок зависит будущее страны и граждан. Все они сходятся во мнении, что этих изменений люди ждали давно.

— Доверяем своему государству, верим ему, надеемся на лучшее, что будет ещё лучше у нас, — рассказала жительница Уфы.

— Считаю, что эти поправки нужны, что многих изменений народ очень давно ждал, — добавил житель Красноярска.

Были и те, кто выбрал графу "против". Они аргументировали свой выбор тем, что за поправки предлагается голосовать пакетно (либо за все, либо против всех), а с частью изменений они были не согласны.