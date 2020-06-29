В России пятый день идёт голосование по поправкам в конституцию. Избирательные участки по всей стране открыты с 8:00 до 20:00 до 1 июля включительно. Лайф узнал у жителей Читы, Уфы, Красноярска и Саратова, почему для них важно отдать свой голос.
По словам опрошенных нами россиян, от поправок зависит будущее страны и граждан. Все они сходятся во мнении, что этих изменений люди ждали давно.
— Доверяем своему государству, верим ему, надеемся на лучшее, что будет ещё лучше у нас, — рассказала жительница Уфы.
— Считаю, что эти поправки нужны, что многих изменений народ очень давно ждал, — добавил житель Красноярска.
Были и те, кто выбрал графу "против". Они аргументировали свой выбор тем, что за поправки предлагается голосовать пакетно (либо за все, либо против всех), а с частью изменений они были не согласны.
Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила уже 37,2%. По данным ЦИК, свой голос уже отдало 40 415 883 россиянина.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Россияне — о голосовании по поправкам в конституцию: Этих изменений мы ждали давно
сегодня в 11:34
"Я за мир". В Курской области 96-летний ветеран ВОВ проголосовал по поправкам в конституцию
сегодня в 11:19
"Наташа, мы всё уронили". Политолог сравнил провал попыток оппозиции дискредитировать голосование с мемом про котиков
сегодня в 11:11