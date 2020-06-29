Индексация пенсий и пособий. О чём говорят социальные поправки к конституции

Поправки к конституции включают в себя сразу несколько пунктов, которые касаются социальных гарантий. В частности, речь идёт об индексации пенсий и пособий, а также об установлении минимального размера оплаты труда. Как это отразится на жизни россиян?

Поправки к конституции предполагают оплату труда не менее прожиточного минимума. Сейчас этот момент не урегулирован в основном законе страны.

Ещё один пункт — это индексация пенсий не реже одного раза в год. Таким образом, повышение выплат будет происходить регулярно вне зависимости от экономической ситуации в стране.

Предлагается и обязательная индексация социальных пособий. К ним относится достаточно большой перечень выплат для нуждающихся, пожилых людей, инвалидов, семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей.

Поправки к конституции касаются и защиты детей. Например, государство берёт на себя обязанности родителей для детей, оставшихся без попечения.

— Социальные поправки к Конституции РФ важны уже тем, что они предоставляют россиянам гарантии защиты их прав на социальную защиту, — пояснила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. — Законы могут не исполняться или очень произвольно трактоваться чиновниками на местах, а конституция как основной закон должна гарантировать гражданам ряд хотя бы минимальных социальных льгот.

По словам Натальи Мильчаковой, большое значение имеет поправка о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть меньше прожиточного минимума. Хотя есть такая норма в законе, но внесение её в конституцию гарантирует, что она не будет отменена или изменена не в пользу гражданина в связи с некими "временными трудностями", на которые так любят ссылаться недобросовестные чиновники.

— Попросту говоря, внесение норм о социальных гарантиях населению в конституцию нужно, чтобы гражданам никто не сказал — ни губернатор, ни мэр, ни даже премьер-министр или президент: "Извините, друзья, но сегодня у нас коронавирус (вариант: экономический кризис, санкции или ещё какие-нибудь отсылки к внешним обстоятельствам), поэтому нам очень жаль, но мы ваши социальные гарантии временно отменяем", — говорит Наталья Мильчакова. — А если эти нормы прописаны в конституции, это значит, что они должны исполняться всегда — при любой погоде и невзирая на любой кризис.