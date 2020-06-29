"Всё на высшем уровне". Татьяна Буланова проголосовала по поправкам к конституции

Певица Татьяна Буланова проголосовала в Санкт-Петербурге по поправкам к Конституции РФ. Она высоко оценила работу избирательной комиссии и особо отметила безопасность процедуры. Артистка пришла в УИК № 110 на 9-й линии Васильевского острова. Там ей измерили температуру, выдали защитные средства и антисептик, а также дали ознакомиться с брошюрой о возможных нововведениях в основном законе.
— По-моему, голосование в Петербурге проходит замечательно. Маски выдают. Вот у меня с собой не было, и мне выдали. Никаких претензий нет, всё на высшем уровне, — рассказала певица изданию "Петербургский дневник".
Буланова особенно подчеркнула важность поправки о детях. Она отметила, что несовершеннолетние являются приоритетом для каждого родителя, и указала на значимость этого пункта в государственной политике. Кроме того, артистка сочла серьёзным дополнение о том, чтобы депутаты не имели двойного гражданства.
Певица выразила надежду, что петербуржцы проявят сознательность и примут участие в голосовании о поправках к конституции.
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Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Как ранее сообщал Лайф, более миллиона человек уже проголосовали по поправкам к Конституции РФ дистанционно. Явка на голосование на данный момент превысила 37%.