Мария Бутина оценила процедуру голосования по поправкам к Конституции РФ

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина дала оценку процедуре голосования по поправкам к Конституции РФ. Она абсолютно легитимна, и, кроме того, такой процедурой власть выражает уважение к гражданам, предлагая именно им вынести окончательный вердикт по документу.

— Легитимность предполагает одобрение определённых мер, которые по закону уже могли бы быть приняты и достаточным количеством авторов этого процесса, я имею в виду, что одобрили эти поправки и Государственная дума, и Совет Федерации, и законодательные органы соответствующих субъектов, тоже легитимно избранные. Но в данной ситуации власть именно выражает уважение к народу, спрашивая его мнение, так скажем, предлагая вынести окончательный вердикт, — рассказала она Лайфу.

Бутина напомнила слова президента о том, что изменения в основной закон будут приняты, только если население России проголосует за. Член ОП назвала это голосование интересной практикой, которую будут использовать и в других законодательных инициативах, когда требуется одобрение народа.

— Повторяю, процедура абсолютно законна, её легитимизация в данном случае является дополнительным уровнем доверия. Потому что нам с вами, каждому гражданину РФ, по этой конституции жить, поэтому я убеждена, что каждый должен выразить своё мнение, — добавила Бутина.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила уже 37,2%. По данным ЦИК, свой голос уже отдали 40 415 883 россиянина, а дистанционно проголосовало более миллиона избирателей.