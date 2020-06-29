Матвиенко заявила, что практика голосования в течение нескольких дней себя оправдала

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что практика проведения голосования по конституции в течение нескольких дней позволила людям проголосовать в удобное для них время и обеспечить санитарно-эпидемиологические требования. Всё это говорит о том, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней было оправданным и можно подумать о расширении такой практики.

— Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что всё продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Кстати, такая практика используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность, — сказала Матвиенко журналистам после голосования по поправкам к Конституции РФ в центре Санкт-Петербурга.