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Матвиенко заявила, что практика голосования в течение нескольких дней себя оправдала

Сенатор отметила, что в будущем подобная система может быть использована более широко.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что практика проведения голосования по конституции в течение нескольких дней позволила людям проголосовать в удобное для них время и обеспечить санитарно-эпидемиологические требования. Всё это говорит о том, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней было оправданным и можно подумать о расширении такой практики.

Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что всё продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Кстати, такая практика используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность, — сказала Матвиенко журналистам после голосования по поправкам к Конституции РФ в центре Санкт-Петербурга.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию. Граждане страны могут воспользоваться возможностью проголосовать по поправкам в основной закон до 1 июля включительно. Поправки в конституцию за четыре дня поддержало 76% опрошенных россиян.

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