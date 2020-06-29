В Сети собрали факты иностранного финансирования движения "Голос"

Интернет-сообщество "Комитет защиты национальных интересов" обнародовал факты иностранного финансирования движения "Голос", которое осуществляет свою деятельность на территории России с 2000 года и неоднократно оказывалось в центре скандалов с фальсификацией данных о выборах в нашей стране. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию не стало исключением. Лайф уже сообщал, как в подмосковном Раменском движение "Голос" уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней, причём факт не подтвердили ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни полицейские. Много шума наделал и фейковый отчёт движения "Голос" о голосовании по поправкам, в котором содержалась информация о нарушениях, которых к тому моменту выявлено не было.

НКО-иностранный агент «Голос» и факты его финансирования из-за границы



Движение "Голос" за время существования скрывалось под разными формами, но никогда не меняло свою главную цель - делегимитизация выборов в РФ.https://t.co/wK1cD4OCVl pic.twitter.com/0ZM5aXKuK8 — Комитет защиты национальных интересов (@komitetnacinter) June 29, 2020

"Комитет" приводит слова сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца о том, что более половины бюджета организации приходилось на средства агентства федерального правительства США USAID, которое с 1 октября 2012 года прекратило свою работу в России. В свою очередь глава "Голоса" Лилия Шибанова уточняла, что только в последний год работы USAID в России российской организации на выборы депутатов Госдумы и президента было выделено по $400 тыс. Помимо федеральных избирательных кампаний полученные средства от иностранной организации расходовались на другие уровни выборов.

В материалах "Комитета" отмечено, что ассоциация "Голос" часто становилась объектом расследований НТВ и других СМИ. Журналисты предоставляли доказательства получения организацией иностранного финансирования. В частности, в 2011 году "Голос" получил от USAID поддержку на сумму 40 млн рублей. Ещё один грант был получен на три миллиона 150 тысяч долларов.

Когда в 2015 году в квартире координатора "Голоса" Романа Удота прошли обыски, журналисты опубликовали договор на его имя. Согласно тексту, Международный центр электоральных исследований заплатил Удоту почти 2,5 тысячи долларов за некую "экспертную работу".

Кроме того, как отмечает "Комитет", организация получала финансирование не только в виде грантовых договоров, но и наличными — от директора НКО Лилии Шибановой, которая проживала в Литве. Известен случай, когда Шибанова пыталась передать конверт с 3200 евро своему заместителю Григорию Мельконьянцу.