В Сети опубликовали опровержения ряда фейков о голосовании по поправкам к конституции

Множественные сообщения в Сети о нарушениях в голосовании по поправкам к конституции оказались фейковыми. Притом в большинстве случаев авторы лживых вбросов позднее самостоятельно признаются в содеянном. Например, ранее на "Ютубе" разместили видео от наблюдателя "Открытой России", который якобы обнаружил пакет с бюллетенями в поддержку поправок к конституции. Видео сопровождается комментарием, что пакет специально оставлен членами избирательной комиссии.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов, позднее записи с камер видеонаблюдения на участке голосования продемонстрировали, что никаких других людей там не было, а молодой человек сам принёс пакет и оставил в этом месте. И уже через некоторое время вернулся туда с камерой в руках. Автор видео признался, что сам срежиссировал нарушение.

В Челябинской области в городе Сатка ранее появилась информация, что на участке № 1203 якобы можно проголосовать без паспорта. Сейчас пост удалён и опровергнут автором. Он заявил, что видео постановочное и было снято для привлечения внимания.

Нарушение в Северной Осетии выдавали за нарушение в городе Дзержинске Нижегородской области. В Сети появилось видео, где пришедший на участок избиратель столкнулся с тем, что напротив его фамилии была подпись другого голосующего. Ролик вызвал бурную реакцию у дзержинцев, число просмотров превысило 12 тысяч. Позже видео было удалено, так как инцидент произошёл в Северной Осетии в 2019 году.

Штаб Навального во Владивостоке сообщил, что голосующие в Уссурийске обнаружили себя в числе проголосовавших. Проверка показала, что ролик снят в 2019-м, у женщины в руках бюллетень, на котором написан этот год. Также на людях в ролике нет масок, за окном солнечно, а в Уссурийске третий день подряд льют дожди.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о зашкаливающем количестве фейков по поводу голосования по поправкам к конституции. Он отметил, что разбираться в конкретных фактах возможных нарушений должен Центризбирком.