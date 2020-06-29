Более 35% российских интернет-пользователей уже приняли участие в голосовании по поправкам

В голосовании по поправкам к конституции очно или дистанционно приняли участие 35,3% интернет-пользователей, ещё 36,5% из них заявили, что собираются это сделать. Такие данные опубликовала общественная организация "Центр интернет-технологий" РОЦИТ.

Число проголосовавших 26 июня было 13,8%, 27 июня таких респондентов было уже 16,3%, а 28 июня — 23,2%. Опросы проводятся с 25 июня, ежедневно в них принимают участие 1200 россиян старше 18 лет.