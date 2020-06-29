В голосовании по поправкам к конституции очно или дистанционно приняли участие 35,3% интернет-пользователей, ещё 36,5% из них заявили, что собираются это сделать. Такие данные опубликовала общественная организация "Центр интернет-технологий" РОЦИТ.
Число проголосовавших 26 июня было 13,8%, 27 июня таких респондентов было уже 16,3%, а 28 июня — 23,2%. Опросы проводятся с 25 июня, ежедневно в них принимают участие 1200 россиян старше 18 лет.
Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Как ранее сообщал Лайф, более миллиона человек уже проголосовали по поправкам к Конституции РФ дистанционно.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Более 35% российских интернет-пользователей уже приняли участие в голосовании по поправкам
сегодня в 17:11
В Сети появилось видео, как куратор "Голоса" инструктирует провокаторов для фальсификации нарушений
сегодня в 16:58
Эксперт отметила важность закрепления поправок по соцподдержке граждан
сегодня в 16:32