Подмосковный параспортсмен проголосовал по поправкам, не сходя с тренировочного маршрута

В подмосковном Орехово-Зуеве в голосовании по поправкам к Конституции РФ принял участие чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Свой тренировочный маршрут заслуженный мастер спорта построил так, чтобы он проходил мимо избирательного участка.

По словам Алексея, сама тема внесения поправок даёт шанс гражданам изучить основной закон, который мало кто читал. Кроме того, у россиян есть возможность проявить гражданскую позицию и поучаствовать в жизни нашей страны.

— Я призываю всех, кто ещё не проголосовал, кто ещё колеблется, идти или не идти: прочитайте в открытых источниках информацию, осмыслите её и сделайте правильный выбор. Правильный выбор — это прийти и проголосовать, уже какой будет ваша позиция — это личное дело, — добавил спортсмен.