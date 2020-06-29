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В Кировской области по поправкам проголосовали спортсмены и ветераны ВОВ

Общероссийское голосование продлится ещё два дня.

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Юрий Скобов. Фото предоставлено Лайфу

Выдающиеся личности Кировской области приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию. Среди них оказались спортсмены, ветераны войны и старейшие люди региона.

Чемпион XI Олимпийских игр, а также четырёхкратный чемпион СССР в эстафете по лыжным гонкам Юрий Скобов для волеизъявления на голосовании выбрал избирательный участок № 760 в Омутнинском районе. В свою очередь ветеран-участник Великой Отечественной войны Закилла Гайфутдинов проголосовал на избирательном участке № 670 в селе Тат-Верх-Гоньба.

Закилла Гайфутдинов. Фото предоставлено Лайфу

В том же селе проголосовала и одна из старейших жителей Кировской области Эмиль Халиуллина. В годы войны она была пленницей немецкого концлагеря, но после освобождения вернулась на родину, встретила своего супруга и стала многодетной матерью. За свою долгую жизнь она воспитала девять детей.

Эмиль Халиуллина. Фото предоставлено Лайфу

Как ранее сообщал Лайф, в Москве сегодня отдать свой голос пришли российские артисты театра и кино Вера Алентова и Владимир Меньшов. Актёр подчеркнул, что поддержит президента России Владимира Путина, если тот в случае принятия поправок баллотируется на новый срок.

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