В Кировской области по поправкам проголосовали спортсмены и ветераны ВОВ

Выдающиеся личности Кировской области приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию. Среди них оказались спортсмены, ветераны войны и старейшие люди региона.

Чемпион XI Олимпийских игр, а также четырёхкратный чемпион СССР в эстафете по лыжным гонкам Юрий Скобов для волеизъявления на голосовании выбрал избирательный участок № 760 в Омутнинском районе. В свою очередь ветеран-участник Великой Отечественной войны Закилла Гайфутдинов проголосовал на избирательном участке № 670 в селе Тат-Верх-Гоньба.

Закилла Гайфутдинов. Фото предоставлено Лайфу

В том же селе проголосовала и одна из старейших жителей Кировской области Эмиль Халиуллина. В годы войны она была пленницей немецкого концлагеря, но после освобождения вернулась на родину, встретила своего супруга и стала многодетной матерью. За свою долгую жизнь она воспитала девять детей.

Эмиль Халиуллина. Фото предоставлено Лайфу