В Кировской области по поправкам проголосовали спортсмены и ветераны ВОВ

Выдающиеся личности Кировской области приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию. Среди них оказались спортсмены, ветераны войны и старейшие люди региона.
Чемпион XI Олимпийских игр, а также четырёхкратный чемпион СССР в эстафете по лыжным гонкам Юрий Скобов для волеизъявления на голосовании выбрал избирательный участок № 760 в Омутнинском районе. В свою очередь ветеран-участник Великой Отечественной войны Закилла Гайфутдинов проголосовал на избирательном участке № 670 в селе Тат-Верх-Гоньба.
Закилла Гайфутдинов. Фото предоставлено Лайфу
В том же селе проголосовала и одна из старейших жителей Кировской области Эмиль Халиуллина. В годы войны она была пленницей немецкого концлагеря, но после освобождения вернулась на родину, встретила своего супруга и стала многодетной матерью. За свою долгую жизнь она воспитала девять детей.
Эмиль Халиуллина. Фото предоставлено Лайфу
Как ранее сообщал Лайф, в Москве сегодня отдать свой голос пришли российские артисты театра и кино Вера Алентова и Владимир Меньшов. Актёр подчеркнул, что поддержит президента России Владимира Путина, если тот в случае принятия поправок баллотируется на новый срок.