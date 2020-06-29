Матвиенко проголосовала по поправкам в конституцию на участке в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Петербурге. На входе ей измерили температуру, затем с соблюдением санитарной дистанции проверили паспорт и выдали бюллетень.

Сама Валентина Ивановна также соблюла меры предосторожности: надела маску и перчатки. После голосования она оценила сам процесс — он удобен и безопасен для граждан. Также, по её словам, нет нареканий и у наблюдателей.

— Всё продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам и чтобы волеизъявление проходило абсолютно безопасно. Можно уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Такая практика используется в целом ряде государств, и надо подумать, может нам тоже и впредь использовать эту возможность, — добавила председатель Совфеда.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что для страны важны все поправки — не по отдельности, потому что они создают условия для развития экономики, соцзащиты граждан, защиты суверенитета.