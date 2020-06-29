Владимир Меньшов и Вера Алентова проголосовали по поправкам в конституцию

В общероссийском голосовании по поправкам в конституцию приняли участие актёры театра и кино Вера Алентова и Владимир Меньшов. Семейная пара артистов пришла на избирательный участок в Москве.
— Главный побудительный мотив голосовать сегодня — это даже не важность поправок, а позиция так называемой нашей оппозиции, которая всё время рассказывала, что это не то, не так, не туда, не те поправки, народу придёт мало, голосовать будут против и так далее. Мне кажется, что это уже на уровне предательского поведения, если не просто предательское поведение, — поделился Меньшов с журналистами.
Он также добавил, что поддержит Владимира Путина, если тот в случае внесения поправок по итогам голосования будет баллотироваться на новый срок. Меньшов особо отметил действия президента страны во время пандемии коронавирусной инфекции и подчеркнул, что не сомневается в его работоспособности.
На сегодняшний день, согласно данным ВЦИОМа, поправки в конституцию поддержало 76% опрошенных россиян. Голосование продлится до 1 июля. Такой длинный период для волеизъявления связан с необходимостью разгрузить избирательные участки во время пандемии коронавируса.