Владимир Меньшов и Вера Алентова проголосовали по поправкам в конституцию

— Главный побудительный мотив голосовать сегодня — это даже не важность поправок, а позиция так называемой нашей оппозиции, которая всё время рассказывала, что это не то, не так, не туда, не те поправки, народу придёт мало, голосовать будут против и так далее. Мне кажется, что это уже на уровне предательского поведения, если не просто предательское поведение, — поделился Меньшов с журналистами.