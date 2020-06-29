В Общественной палате заверили в сохранности бюллетеней для голосования по конституции

Общественные наблюдатели тщательно следят за сохранностью бюллетеней и неприкосновенностью волеизъявления в течение всего периода голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты по контролю за голосованием Максим Григорьев.

— В присутствии наблюдателей пересчитывают, в присутствии их в пакеты заклеивают, подписывают члены комиссии, видеозапись, аудиозапись, фотографии, запечатываются сейфы, закрываются, пломбируются в том числе помещения, где это происходит. Применяются все необходимые меры, и всё это делается в присутствии общественных наблюдателей, и это видно, — рассказал Григорьев Лайфу.