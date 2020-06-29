Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Общественной палате заверили в сохранности бюллетеней для голосования по конституции

Члены комиссии запечатывают сейфы с документами в присутствии наблюдателей, которые фиксируют процесс на камеру.

22
Post cover

Фото © VK / Общественная палата РФ

Общественные наблюдатели тщательно следят за сохранностью бюллетеней и неприкосновенностью волеизъявления в течение всего периода голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты по контролю за голосованием Максим Григорьев.

В присутствии наблюдателей пересчитывают, в присутствии их в пакеты заклеивают, подписывают члены комиссии, видеозапись, аудиозапись, фотографии, запечатываются сейфы, закрываются, пломбируются в том числе помещения, где это происходит. Применяются все необходимые меры, и всё это делается в присутствии общественных наблюдателей, и это видно, — рассказал Григорьев Лайфу.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила уже 37,2%. По данным ЦИК, свой голос уже отдало 40 415 883 россиянина, а дистанционно проголосовало более миллиона избирателей.

Выбор редакции

Loading...