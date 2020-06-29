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Сотрудники Владивостокского морского торгового порта проголосовали за поправки прямо на рабочем месте

Процесс голосования без отрыва от производства опробовали впервые. Вердикт оказался единогласен: это очень удобно.

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Голосование сотрудников Владивостокского морского торгового порта

Избирательный участок на территории Владивостокского морского торгового порта соответствует всем требованиям безопасности. Без маски сюда не зайти, при входе на предприятие сотрудникам измеряют температуру, а маршруты избирателей не пересекаются, чтобы не нарушать социальной дистанции.

К слову, такой опыт — голосования без отрыва от производства — сотрудники порта пережили впервые и нашли его очень удачным.

Голосование сотрудников Владивостокского морского торгового порта

Это очень удобно. До этого голосовать в порту нам не приходилось, — признаётся старший тальман контейнерного терминала Оксана Соловьёва. — А проголосовать за поправки было важно, потому что они касаются всей России — от молодой мамы до пенсионера.

Организацию избирательного процесса сотрудница порта оценила "на высшем уровне". Особое внимание было уделено требованиям безопасности: рабочим выдали одноразовые маски и перчатки, чтобы каждый мог исполнить гражданский долг, не подвергая здоровье риску.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало в России 25 июня. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией было решено дать россиянам возможность проголосовать в течение недели, до 1 июля включительно. Жители Москвы и Нижегородской области также могут сделать это онлайн. По данным ВЦИОМа, за четыре дня голосования поправки поддержало 76% опрошенных россиян.

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