Сотрудники Владивостокского морского торгового порта проголосовали за поправки прямо на рабочем месте

Голосование сотрудников Владивостокского морского торгового порта

Избирательный участок на территории Владивостокского морского торгового порта соответствует всем требованиям безопасности. Без маски сюда не зайти, при входе на предприятие сотрудникам измеряют температуру, а маршруты избирателей не пересекаются, чтобы не нарушать социальной дистанции.

К слову, такой опыт — голосования без отрыва от производства — сотрудники порта пережили впервые и нашли его очень удачным.

Голосование сотрудников Владивостокского морского торгового порта

— Это очень удобно. До этого голосовать в порту нам не приходилось, — признаётся старший тальман контейнерного терминала Оксана Соловьёва. — А проголосовать за поправки было важно, потому что они касаются всей России — от молодой мамы до пенсионера.

Организацию избирательного процесса сотрудница порта оценила "на высшем уровне". Особое внимание было уделено требованиям безопасности: рабочим выдали одноразовые маски и перчатки, чтобы каждый мог исполнить гражданский долг, не подвергая здоровье риску.