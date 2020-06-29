Владимир Соловьёв проголосовал за поправки в конституцию — видео

Телеведущий Владимир Соловьёв принял участие в голосовании по поправкам в конституцию. Об этом он сам сообщил в своём Telegram-канале и опубликовал соответствующий ролик. Журналист пришёл на УИК № 149 в Москве.

На входе у него измерили температуру, а сами сотрудники избирательного участка очень тепло встретили телеведущего. Сам он — в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора — был в защитной маске и перчатках. В момент голосования Соловьёв позвал оператора в кабинку и продемонстрировал, что отдал свой голос за поправки. При этом он сказал, что стесняться ему нечего.