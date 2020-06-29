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В Сети появилось видео, как куратор "Голоса" инструктирует провокаторов для фальсификации нарушений

Пользователи Twitter массово делают репосты резонансной съёмки, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов.

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В Сети появились кадры, похожие на инструктаж от куратора движения "Голос", который готовил подопечных к фальсификации нарушений на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. На видео обратил внимание известный политолог Армен Гаспарян. Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на этот пост.

- Остается только догадываться, сколько подобных "бригад" работает по всей стране, - добавил Гаспарян.

Отметим, что движение "Голос" неоднократно оказывалось в центре скандалов с фальсификацией данных о выборах в нашей стране. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию не стало исключением. Лайф уже сообщал, как в подмосковном Раменском движение "Голос" уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней, причём факт не подтвердили ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни полицейские. Много шума наделал и фейковый отчёт движения "Голос" о голосовании по поправкам, в котором содержалась информация о нарушениях, которых к тому моменту выявлено не было.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в конституцию стартовало в России 25 июня. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией было решено дать россиянам возможность проголосовать в течение недели, до 1 июля включительно. Жители Москвы и Нижегородской области также могут сделать это онлайн. По данным ВЦИОМа, за четыре дня голосования поправки поддержало 76% опрошенных россиян.

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