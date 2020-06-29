В Сети появилось видео, как куратор "Голоса" инструктирует провокаторов для фальсификации нарушений

В Сети появились кадры, похожие на инструктаж от куратора движения "Голос", который готовил подопечных к фальсификации нарушений на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. На видео обратил внимание известный политолог Армен Гаспарян. Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на этот пост.

Прекрасное из присланного в соцсетях. Кураторы "Голоса" проводят инструктаж по фальсификациям нарушений на избирательных участках. Остается только догадываться, сколько подобных "бригад" работает по всей стране.

Ретвит, чтобы точно дошло до правоохранительных органов pic.twitter.com/5TV55dl9bx — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 29, 2020

- Остается только догадываться, сколько подобных "бригад" работает по всей стране, - добавил Гаспарян.

Отметим, что движение "Голос" неоднократно оказывалось в центре скандалов с фальсификацией данных о выборах в нашей стране. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию не стало исключением. Лайф уже сообщал, как в подмосковном Раменском движение "Голос" уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней, причём факт не подтвердили ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни полицейские. Много шума наделал и фейковый отчёт движения "Голос" о голосовании по поправкам, в котором содержалась информация о нарушениях, которых к тому моменту выявлено не было.