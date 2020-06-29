Эксперт отметила важность закрепления поправок по соцподдержке граждан

Пандемия показала, насколько страшно оказаться в изоляции. Но эти ограничения для большинства россиян были временными, а есть люди, которых жизненные обстоятельства вынуждают оставаться в изоляции на более продолжительный период: инвалиды, пожилые люди и дети, оставшиеся без родителей. Ещё до разработки поправок к конституции власти уже действовали по логике предложенных социальных мер, но закрепление их в главном законе страны даёт уверенность гражданам в завтрашнем дне. Об этом сообщила Лайфу исполнительный директор благотворительной организации "Квартал Луи" Мария Львова-Белова.

Эксперт отметила, что ей есть с чем сравнивать. Она выросла в многодетной семье, а сейчас сама является мамой 16 детей. В период кризиса в 90-е годы её родители-бюджетники практически не могли их содержать. Семья жила в вечном страхе и неуверенности. Сейчас в её семье этим чувствам нет места.

— Сейчас мы с детьми получили приличные выплаты на поддержку в период карантина. А кроме нас ещё родители свыше 25 миллионов детей. И это важно. Даже не из-за денег, а из-за понимания, что государству не всё равно. Что в трудный момент ты не останешься один. И мне кажется, что поправки к конституции об адресной социальной поддержке — это как раз про это, — подчеркнула Мария.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Явка, включая дистанционное голосование, на утро 29 июня составила уже 37,2%.