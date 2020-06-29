Выездные участки и тысячи наблюдателей. Лайф публикует видео голосования по поправкам в регионах России

В России до 1 июля включительно продолжается голосование по поправкам к конституции. Но для того, чтобы сделать свой выбор, россиянам необязательно идти на традиционные избирательные участки. Проголосовать можно в мобильных пунктах УИК по пути на работу или прогуливаясь с детьми у себя во дворе. Отдать свой голос также можно и не выходя на улицу — вызвав к себе на дом выездную комиссию. Также процедуру можно пройти онлайн.

— Люди моего возраста иногда не в состоянии ходить далеко на избирательный участок. А здесь вышел из подъезда и, пожалуйста, проголосовал. Очень удобно, — рассказала Лайфу пенсионерка из Екатеринбурга Людмила Кашкурова.

Голосование в мобильном пункте проходит так же, как и в помещении. Голосующий получает специальный пакет, в котором находится бюллетень, ручка, маска и перчатки.

— Комфортно, хорошо, удобно. Мимо иду на работу и зашла, — прокомментировала работу такого УИК на свежем воздухе жительница Подольска Валентина Сухомлинова.

Голосование на дому выбирают те, кто не может дойти даже до мобильных участков. Большинство из них — это пенсионеры, инвалиды или люди, ухаживающие за больными родственниками. Члены выездной комиссии приезжают к ним в защитных костюмах и масках. Порядка 39% россиян выбрали голосование на мобильном пункте или у себя дома. Ещё 3% сделали свой выбор онлайн. Традиционную процедуру голосования выбрали для себя 58% граждан.

— Я сделала самый простой шаг — обратилась в территориальное управление. Мне чётко и внятно объяснили все виды, все способы голосования. Очень удобно и безопасно. Нельзя жить по старым законам, прописанным когда-то очень давно, — подчеркнула жительница подмосковного Домодедова Светлана Бызлаева.