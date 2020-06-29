Председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что ни одна попытка двойного голосования по изменениям в конституцию не увенчается успехом, ни в дистанционном виде, ни с помощью традиционного бумажного бюллетеня.
— Ни один случай двойного голосования в конечном итоге не пройдёт, за это ручаюсь, — подчеркнула она в эфире Первого канала.
Памфилова также напомнила, что дистанционное голосование доступно жителям Москвы и Нижегородской области до 30 июня. 1 июля такой возможности уже не будет. Она отметила, что в этот временной промежуток будут окончательно сверены все списки и определены лица, сделавшие попытку проголосовать дважды.
Глава ЦИК также прокомментировала распространение фейков о голосовании в Сети. Она назвала это спланированной акцией и подчеркнула, что специалисты комиссии умеют перехватывать такие публикации и формировать свой информационный поток.
По словам Памфиловой, каждый гражданин, проголосовавший в пользу поправок к конституции, находит в них что-то важное для себя. В свою очередь отдавшие голос против также нашли то, что является для них неприемлемым.
Глава ЦИК заверила, что фальсификация итогов голосования в избирательных комиссиях невозможна, в каждой из них на любых уровнях есть представители разных партий.
— Вот так вот просто Памфилова сказала: "Нарисуйте 100%" — это нереально, невозможно, —заключила она.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
"За это ручаюсь". Памфилова заверила, что ни одна попытка двойного голосования по поправкам к конституции не пройдёт
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Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Как ранее сообщал Лайф, более миллиона человек уже проголосовали по поправкам к Конституции РФ дистанционно.