"За это ручаюсь". Памфилова заверила, что ни одна попытка двойного голосования по поправкам к конституции не пройдёт

Председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что ни одна попытка двойного голосования по изменениям в конституцию не увенчается успехом, ни в дистанционном виде, ни с помощью традиционного бумажного бюллетеня.

— Ни один случай двойного голосования в конечном итоге не пройдёт, за это ручаюсь, — подчеркнула она в эфире Первого канала.

Памфилова также напомнила, что дистанционное голосование доступно жителям Москвы и Нижегородской области до 30 июня. 1 июля такой возможности уже не будет. Она отметила, что в этот временной промежуток будут окончательно сверены все списки и определены лица, сделавшие попытку проголосовать дважды.

Глава ЦИК также прокомментировала распространение фейков о голосовании в Сети. Она назвала это спланированной акцией и подчеркнула, что специалисты комиссии умеют перехватывать такие публикации и формировать свой информационный поток.

По словам Памфиловой, каждый гражданин, проголосовавший в пользу поправок к конституции, находит в них что-то важное для себя. В свою очередь отдавшие голос против также нашли то, что является для них неприемлемым.

Глава ЦИК заверила, что фальсификация итогов голосования в избирательных комиссиях невозможна, в каждой из них на любых уровнях есть представители разных партий.

— Вот так вот просто Памфилова сказала: "Нарисуйте 100%" — это нереально, невозможно, —заключила она.