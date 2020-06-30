Для жителей Москвы и Нижегородской области завершается онлайн-голосование по поправкам

30 июня — последний день, когда москвичи и жители Нижегородской области могут проголосовать по поправкам к конституции онлайн. Свой выбор они могут сделать до 20:00 мск, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
По последним данным, явка составляет около 90%, а число проголосовавших превышает миллион. В Москве было принято 1 051 155 заявлений, в Нижегородской области — 139 571.
Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции, оно продлится до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн до 30 июля. Глава ВЦИОМ назвал наиболее важные для россиян блоки поправок.