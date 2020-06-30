Памфилова заявила об опасностях накрутки явки: "Это дискредитирует процедуру голосования"

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что накрутка явки избирателей на голосовании является опасным и вредным явлением, поскольку дискредитирует саму процедуру.

Она подчеркнула, что от руководства страны никогда не поступало указаний что-либо завышать или искусственно регулировать, кроме того, порога проголосовавших в законе, регламентирующем голосование, нет.

— Мы этого боимся. Я этого опасаюсь, всё время со своей стороны пытаюсь это встряхнуть, чтобы этого не было, это дискредитирует процедуру голосования. Никаких накруток явки быть не должно, никому это не надо, это только вредит, — отметила Памфилова в эфире Первого канала.

Глава ЦИК напомнила, что о недопустимости накрутки явки говорил и президент России Владимир Путин. Памфилова выразила надежду, что регионы не будут этого делать.