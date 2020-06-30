Явка на онлайн-голосование по поправкам в конституцию достигла 90%

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за избирательным процессом.

На утро 30 июня участниками всероссийского голосования по поправкам к конституции стали свыше 1 млн 71 тысячи человек. Всего 1 190 726 граждан РФ изъявили желание проголосовать дистанционно.