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Явка на онлайн-голосование по поправкам в конституцию достигла 90%

Участниками всероссийского голосования уже стали свыше 1 млн 71 тысячи человек.

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Фото © Pixabay

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за избирательным процессом.

На утро 30 июня участниками всероссийского голосования по поправкам к конституции стали свыше 1 млн 71 тысячи человек. Всего 1 190 726 граждан РФ изъявили желание проголосовать дистанционно.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что предложенные к конституции поправки не требуют референдума или созыва Конституционного собрания, поэтому их принятие на всероссийском голосовании законно.

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