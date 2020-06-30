"Важно ощущать сопричастность". Российские военные в Сирии проголосовали о поправках к конституции

Российские военные, находящиеся в Сирии, проголосовали по поправкам к конституции. Для них избирательные пункты развернулись на базе Хмеймим, месте дислоцирования ВМФ в Тартусе, отделах Центра по примирению враждующих сторон и на отдалённых наблюдательных постах, передаёт РИА "Новости".

- За сутки до проведения голосования были проведены экспресс-тесты среди привлекаемого личного состава на содержание иммуноглобулинов. Сегодня проведена двухфазная обработка и соответственно весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты в виде масок и одноразовых перчаток, - цитирует РИА "Новости" представителя медицинской службы в Алеппо Игоря Бровко.

Командование вооружённых сил РФ проголосовало на базе Хмеймим, в честь важного дня там играл оркестр. А в отдалённые уголки Сирии членов избирательной комиссии доставляли вертолётами. Не являющиеся военнослужащими граждане России смогли сделать выбор прямо в кабинете консула в Латакии.

- Каждому российскому гражданину, проживающему вдали от родины, тем более в Сирии, стране воюющей, очень важно ощущать сопричастность к тем событиям, которые происходят на родине, - объяснил заведующий консульским отделом Заур Гусейнов.