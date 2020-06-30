Партия "Гражданская сила" призвала россиян принять участие в голосовании по конституции

Партия "Гражданская сила" призвала избирателей обязательно принять участие в общенациональном голосовании по поправкам к Конституции РФ. В пресс-службе политической силы подчеркнули, что это шанс присоединиться к выбору дальнейшего пути развития страны.

— Мы долгие годы боролись за более активное участие граждан в политическом процессе. И сегодня есть общественные и политические деятели, которые утверждают, что демократии в России нет, а граждане не в силах повлиять на политические процессы. Всенародное голосование — это шанс принять участие в важном политическом событии — выборе дальнейшего пути развития страны. Шанс стать активным участником, а не сторонним наблюдателем политических процессов, — говорится в заявлении партии.

В "Гражданской силе" уверены, что поправки к конституции необходимы для народа и страны, они давно назрели. Либералы полагают, что конституция 1993 года уже во многом не соответствуют текущей ситуации. В основном законе вместо размытых общих фраз и обещаний нужно уточнить, какие именно обязательства несёт государство перед гражданами.

— У предложенных правок есть и сторонники, и противники. Каждый из них имеет право на своё мнение и должен подтвердить его в день голосования, — заявили в партии.

Сама же политическая сила поддерживает пакет правок по ряду причин. В частности, она считает важной закрепление в основном законе страны ряда ограничений для чиновников и госслужащих, лишение их права на гражданство и вида на жительство в иностранном государстве. Также "Гражданская сила" поддерживает предусмотренное поправками увеличение социальных гарантий, закрепление статуса семьи, обозначение заботы о детях (как приоритетного направления государственной политики), а также изменения, касающиеся статуса национальной культуры и русского языка.