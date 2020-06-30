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Школьники построили участок для голосования по конституции в Minecraft

Там всё как в реальной жизни — маски, волонтёры, наблюдатели и даже кабинки.

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Фото © Pixabay

В одной из самых популярных сетевых игр Minecraft появился виртуальный участок для голосования по поправкам к Конституции России. Причём в нём могут отдать свой голос не только совершеннолетние граждане, но и дети.

Привет. Нам ещё нет 18, и мы пока не можем голосовать. Поэтому мы сами создали первый виртуальный пункт голосования для себя и единомышленников. Здесь всё настоящее — волонтёры, маски, наблюдатели, социальная дистанция и даже кабинки, — обращаются к игрокам создатели участка.

Архитектура виртуального мира очень напоминает современную Москву. Здесь можно найти отсылки и к парку "Зарядье", и к зданию РАН на Ленинском проспекте. Стены сооружений украшают флаги России и экраны, на которых транслируют агитационные ролики.

Посетителей участка голосования в дверях встречают два волонтёра, к персонажам они обращаются по нику. Следующая пара волонтёров предлагает взять маску и измерить температуру, после чего приступить к процедуре голосования.

В России до 1 июля включительно продолжается голосование по поправкам к конституции. Как ранее сообщал Лайф, россиянам необязательно идти на традиционные избирательные участки. Проголосовать можно в мобильных пунктах УИК по пути на работу или прогуливаясь с детьми у себя во дворе. Отдать свой голос можно, не выходя при этом на улицу, — вызвав к себе на дом выездную комиссию. Также процедуру можно пройти онлайн.

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